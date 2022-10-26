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    • Televizyon
    • 27.10.2022 01:14
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    • 27.10.2022 01:14
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    Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı yayınlandı: “Alplar! Hepsi cezasını görecek!”

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 102. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınlandı. Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanına Osman Bey’in “Alplar! Hepsi cezasını görecek!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı...

    “Alplar! Hepsi cezasını görecek!”

    Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Alplar! Hepsi cezasını görecek!" sözleri damga vurdu.

    KONSTANTİNİYYE'DE ELÇİLİK TAVİZİ ALDI
    'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 102. Bölümünde İmparator Andronikos'u köşeye sıkıştıran Osman Bey, Andronikos'tan Konstantiniyye'de bir elçilik inşa etme tavizi aldı.

    'Kuruluş Osman'ın 102. Bölümünde İmparator Andronikos'un canını kurtaran Osman Bey, İmparator Andronikos'la pazarlığa girişti. İmparator Andronikos'u kendisine ihanet ettiği kızı Ofelya'yı cezalandırmak için Olof'u Osman Bey'in topraklarına gönderme isteğine Osman Bey "Kimden izin aldın?" diyerek sert tepki gösterdi. İmparator Andronikos, Osman Bey'in dostluğuna güvendiği ve kızı Ofelya'nın ortak düşmanları olduğunu söyleyerek rahatlatmak isterken Andronikos'u köşeye sıkıştıran Osman Bey, "Topraklar benim tasarrufumda! Ofelya da benim düşmanım! Amma Olof dostum değil!" diyerek karşı çıktı.

    Osman Bey'in tavrına karşı Olof'un "Düşmanımı cehennem dahi olsa girer alırım!" sözlerine Osman Bey, "Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu!" diyerek meydan okudu.

        Osman Bey'in tepkisini yumuşatmak isteyen İmparator Andronikos, "Osman Bey! Olof sizin sözlerinize sadık kalacak! Ve benim emrim ile kızımı alıp bana getirecek! Sen şehrime girmek için ne zaman izin aldın? Dostsak, bunu kanıtlayacaksın!" sözlerine Osman Bey, "Olof sözlerime sadık kalacak ha! Yetmez! Bunun için daha fazlası gerek! Dostluk dersin! Bir bina inşa edeceksin, ben de münasip gördüğüm kişiyi o binaya atayacağım! Dostluk dediğin böyle pekişir!" dedi.

        "Bir elçilik… Sadece büyük devletler birbirine bunu yapar… Sen o kadar büyük müsün?" diye soran İmparator Andronikos'a Osman Bey "İmdiyi dersen… Canını borçlu olduğun kadar büyüğüm! Evveli sorarsan, devletinizi vergiye bağlayan Attila kadar büyüğüm! Geleceği ise yaşayıp göreceğiz. Göreceğiz kim büyüktür! Biz birden çok, binden biriz! Dilersen kabul etmez ve büyüklüğümü sınarsın!" şeklinde meydan okudu.

        Andronikos, hiddetle "Attila nerede Osman Bey? Roma burada!" demesi üzerine Osman Bey'in "Tam karşında durur! İmdi sen benimle anlaşacaksın!" sözleriyle ikna olan Andronikos, elçilik açmayı kabul etti.
            Alev savaşçısı olmak için ter döktüler
            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı yayınlandı: “Alplar! Hepsi cezasını görecek!”
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