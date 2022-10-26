Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı yayınlandı: “Alplar! Hepsi cezasını görecek!”

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 103. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Alplar! Hepsi cezasını görecek!" sözleri damga vurdu.
KONSTANTİNİYYE'DE ELÇİLİK TAVİZİ ALDI
'Kuruluş Osman'ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 102. Bölümünde İmparator Andronikos'u köşeye sıkıştıran Osman Bey, Andronikos'tan Konstantiniyye'de bir elçilik inşa etme tavizi aldı.
'Kuruluş Osman'ın 102. Bölümünde İmparator Andronikos'un canını kurtaran Osman Bey, İmparator Andronikos'la pazarlığa girişti. İmparator Andronikos'u kendisine ihanet ettiği kızı Ofelya'yı cezalandırmak için Olof'u Osman Bey'in topraklarına gönderme isteğine Osman Bey "Kimden izin aldın?" diyerek sert tepki gösterdi. İmparator Andronikos, Osman Bey'in dostluğuna güvendiği ve kızı Ofelya'nın ortak düşmanları olduğunu söyleyerek rahatlatmak isterken Andronikos'u köşeye sıkıştıran Osman Bey, "Topraklar benim tasarrufumda! Ofelya da benim düşmanım! Amma Olof dostum değil!" diyerek karşı çıktı.
Osman Bey'in tavrına karşı Olof'un "Düşmanımı cehennem dahi olsa girer alırım!" sözlerine Osman Bey, "Girmeye çalıştığın bu topraklar senin gibilerin leşleriyle dolu!" diyerek meydan okudu.