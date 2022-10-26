Kuruluş Osman 103. bölüm fragmanı yayınlandı: “Alplar! Hepsi cezasını görecek!”

Osman Bey'in tepkisini yumuşatmak isteyen İmparator Andronikos, "Osman Bey! Olof sizin sözlerinize sadık kalacak! Ve benim emrim ile kızımı alıp bana getirecek! Sen şehrime girmek için ne zaman izin aldın? Dostsak, bunu kanıtlayacaksın!" sözlerine Osman Bey, "Olof sözlerime sadık kalacak ha! Yetmez! Bunun için daha fazlası gerek! Dostluk dersin! Bir bina inşa edeceksin, ben de münasip gördüğüm kişiyi o binaya atayacağım! Dostluk dediğin böyle pekişir!" dedi.