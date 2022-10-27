İzleyiciyi isyan ettirecek! Final iddiasıyla çalkalanan diziden yeni hamle! Baba dizisinin efsane başrolünden yıkan ayrılık kararı!

AYRILIK HABERİ GELDİ

Baba dizisi ilk bölümünden itibaren gerek oyuncu kadrosu gerekse hikayesiyle izleyiciyi kısa sürede kendisine bağladı. Her hafta Salı günü ekranlarda boy gösteren diziden bir isim ayrıldı.

Son bölümlerde reytinglerinde düşüş gözlemlenen dizi ile ilgili harekete geçen yapımcılardan yeni hamleler gelmeye başladı. Peki ama Baba dizisi oyuncu kadrosuna hangi usta başrol veda etti ya da edecek?