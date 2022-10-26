📺Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm izle bedava kesintisiz reklamsız! Ben Bu Cihana Sığmazam 6. son bölüm ATV İZLE

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM KONUSU

Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider.