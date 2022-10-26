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    • 26.10.2022 12:33
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    📺Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm izle bedava kesintisiz reklamsız! Ben Bu Cihana Sığmazam 6. son bölüm ATV İZLE

    ATV ekranlarının gözde dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, 6. bölümüyle izleyicileriyle bu akşam buluşuyor. Dizinin sıkı takipçileri canlı yayın için araşrtırmalara başladı. Haberimizden yeni bölümü olarak izleyebilirsiniz!

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm ATV CANLI İZLE 📺

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelecek 6. bölümde, Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm ATV İZLE 📺Ben Bu Cihana Sığmazam 6. bölüm izle bedava kesintisiz seçenekleri!

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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 6. BÖLÜM KONUSU

    Leyla, Firuze ve Mercan'ı Kurban'ın çiftliğinde üstelik de kendi atıyla görünce çok öfkelenir ve Kurban'a çıkışır. Atakan, Cezayir'e Lokman'dan haber alınamadığını söyler. Leyla, büyük bir tesadüfle Süheyla ve Orhan arasındaki ilişkiyi öğrenir ve bu durumu Cezayir'in bilmesi gerektiğini düşünür. Cezayir, Lokman'la ilgili bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için Asım'ın yanına gider.

    Orhan, artık bir işine yaramayacağını düşündüğü Süheyla'yı yanından kovar. Azamet ve Ömer Asaf, Lokman'ın bulunduğu yerle ilgili bir ipucu bulurlar ve peşinden giderler. Orhan, artık açığa çıkacağını bildiği için Bagnall'dan yardım ister.

        Cezayir ve Leyla, Süheyla ve Orhan meselesi hakkında uzun bir konuşma gerçekleştirirler. Cezayir, Süheyla'nın olduğu yere gider ve onunla konuşur ancak bu konuşma hiç de Süheyla'nın beklediği bir konuşma olmayacaktır.

        Leyla'nın mutlu tavrının sebebi evdeki herkesi meraka düşürür. Cezayir ve ekibi nihayet Lokman'ın yeriyle ilgili gerçek bir bilgiye ulaşırlar ama bunun kendilerine kurulmuş bir tuzak olduğundan haberleri yoktur.
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