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    • 21.10.2022 00:21
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    • 21.10.2022 00:29
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    Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen de onu önemsiyorsun"

    Başrolünde Seray Kaya ve Berk Oktay’ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Hastane odasındaki Elif izleyicileri korkuturken "Sen de onu önemsiyorsun" sözleri fragmana damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm 2. fragmanı...

    Sen de onu önemsiyorsun

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanına "Sen de onu önemsiyorsun" sözleri damga vurdu.

    7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Fulya zor durumda kalan Elif ve Güneş'e evini açar. Ancak annesi kimseye huzur vermez. Özellikle de Güneş'in korkulu rüyası olur. Elif'in bir an önce çözüm bulup kendi evlerine çıkması gerekmektedir. Ancak ortada ne iş ne de çıkış yolu vardır. Eve çıkan Dila, Ümran'ın bütün oyunları alt üst eder. Yılmaz'ı Fırat aleyhinde bir şeyler bulması için görevlendirir.

    Fırat ise Elif'i yumuşatmanın yollarını arar. Şirkete gelen Ümran, Elif'in istifasını öğrenir ve olayı daha detaylı öğrenmek için harekete geçer. Kendisine Hem Dila hem de Fırat'ın yalan söylediğini anlayan Ümran, Elif ve Güneş'i yakın takibine alır. Fulya emeklilik sigortasını bozdurup zorla Elif'e verir. Hemen ev tutan Elif, yeni yuvaları için 2. El eşya da alır. Fakat onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Evi dolandırıcıdan tutmuştur, Fulya'dan aldığı tüm parayı da kaybetmiştir.

        Yıkılan en genç kadın Güneş için ayakta kalmak zorundadır. Ters giden bir şeyler olduğunu anlayan Fırat, Elif'i zorlar ve sınırlarını aşar. Ancak Elif'in bir şartı vardır. Artık onun arkasından iş çevirmeyecektir. Ona karşı dürüst olması için "Söz" ister. Fakat bu sözü tutmak kolay değildir. Fırat'ın bilgisayarını kopyalayan Yılmaz, kazanın görüntülerini bulur. Fırat'a bir mesajla birlikte videoyu yollar.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.
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