Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen de onu önemsiyorsun"

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ATV ekranlarının sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanına "Sen de onu önemsiyorsun" sözleri damga vurdu.
7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fulya zor durumda kalan Elif ve Güneş'e evini açar. Ancak annesi kimseye huzur vermez. Özellikle de Güneş'in korkulu rüyası olur. Elif'in bir an önce çözüm bulup kendi evlerine çıkması gerekmektedir. Ancak ortada ne iş ne de çıkış yolu vardır. Eve çıkan Dila, Ümran'ın bütün oyunları alt üst eder. Yılmaz'ı Fırat aleyhinde bir şeyler bulması için görevlendirir.
Fırat ise Elif'i yumuşatmanın yollarını arar. Şirkete gelen Ümran, Elif'in istifasını öğrenir ve olayı daha detaylı öğrenmek için harekete geçer. Kendisine Hem Dila hem de Fırat'ın yalan söylediğini anlayan Ümran, Elif ve Güneş'i yakın takibine alır. Fulya emeklilik sigortasını bozdurup zorla Elif'e verir. Hemen ev tutan Elif, yeni yuvaları için 2. El eşya da alır. Fakat onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Evi dolandırıcıdan tutmuştur, Fulya'dan aldığı tüm parayı da kaybetmiştir.