Bir Küçük Gün Işığı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Sen de onu önemsiyorsun"

Fırat ise Elif'i yumuşatmanın yollarını arar. Şirkete gelen Ümran, Elif'in istifasını öğrenir ve olayı daha detaylı öğrenmek için harekete geçer. Kendisine Hem Dila hem de Fırat'ın yalan söylediğini anlayan Ümran, Elif ve Güneş'i yakın takibine alır. Fulya emeklilik sigortasını bozdurup zorla Elif'e verir. Hemen ev tutan Elif, yeni yuvaları için 2. El eşya da alır. Fakat onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Evi dolandırıcıdan tutmuştur, Fulya'dan aldığı tüm parayı da kaybetmiştir.