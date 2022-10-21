Güzel Adamlar Medya (GAM) yapımı atv dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom 2022 Fuarı'nda "yılın en iyi ve trend draması" olarak anons edildi!
Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde atv'nin bu sezon yayına başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı.
Ben Bu Cihana Sığmazam'a Büyük Onur
Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli dün "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın anons edilişine tanıklık etti.