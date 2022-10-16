Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.10.2022 18:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2022 18:28
    ABONE OL

    Ömer yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 64. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz"

    ATV ekranlarının iddialı dizisi Kardeşlerim’in yeni bölüm öncesi il fragmanı izleyiciyle buluştu. Ömer’in hastaneye kaldırıldığı görülen fragmana "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz" sözleri izleyicileri korkuttu. İşte Kardeşlerim 64. bölüm fragmanı...

    Beyin kanamasından şüpheleniyoruz

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 64. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Söz konusu fragmana "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz" sözleri damga vururken Ömer'in akıbeti merak konusu oldu.

    GÜNEY AMERİKA'DA KARDEŞLERİM FIRTINASI!
    atv ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi "Kardeşlerim" in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde aday gösterildi.

    Başarılı oyuncu En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Produ Ödüllerinde aday gösterildi.

        Latin Amerika ülkelerinde fırtına gibi esen "Kardeşlerim" in şöhreti ülke sınırlarını aştı.

        Okyanus ötesinde de milyonları ekrana bağlayan dizi için gerçekleştirilen röportajda Fadik Sevin Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi; "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Sengül'ü oynamanın harika bir fırsat. Nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var. O da hepimiz gibi, sorunlarla karşı karşıya. Bazen hata bazen de iyi şeyler yapar."

        Şimdi tüm gözler "Kardeşlerim" in başarısını anlatım dilindeki samimiyetine ve doğallığına bağlayan oyuncunun ödülü alıp alamayacağına kilitlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Environment
        Haberler Televizyon Ömer yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 64. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz"
            SON DAKİKA