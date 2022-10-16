Ömer yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 64. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz"

Okyanus ötesinde de milyonları ekrana bağlayan dizi için gerçekleştirilen röportajda Fadik Sevin Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi; "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Sengül'ü oynamanın harika bir fırsat. Nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var. O da hepimiz gibi, sorunlarla karşı karşıya. Bazen hata bazen de iyi şeyler yapar."