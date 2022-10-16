Ömer yürekleri ağza getirdi! Kardeşlerim 64. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz"

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 64. bölüm fragmanı yayınlandı.
Söz konusu fragmana "Beyin kanamasından şüpheleniyoruz" sözleri damga vururken Ömer'in akıbeti merak konusu oldu.
GÜNEY AMERİKA'DA KARDEŞLERİM FIRTINASI!
atv ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi "Kardeşlerim" in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika'nın Emmy'si kabul edilen Produ Ödülleri'nde aday gösterildi.
Başarılı oyuncu En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Produ Ödüllerinde aday gösterildi.