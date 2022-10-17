Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman, nasıl izlenir, hangi kanalda?

Dünyayla Benim Aramda dizisi büyük bir heyacanla takip ediliyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla ilgiyi üzerine çeken dizi hakkında araştırmalar yapılıyor. Zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor. Peki, Dünyayla Benim Aramda 2. sezon ne zaman, nasıl izlenir, hangi kanalda? Dünyayla Benim Aramda yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? İşte merak edilenler!
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA 2. SEZON NE ZAMAN?
Dünyayla Benim Aramda her hafta Çarşamba günleri Disney+'da yayınlanıyor. Yeni sezon için henüz açıklama gelmedi.
DÜNYAYLA BENİM ARAMDA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dünyayla Benim Aramda', büyük bir aşkla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.