Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya reisliğimi geri almaya geldim”

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Buraya reisliğimi geri almaya geldim" sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Leyla, hastaneden güvenlik gerekçesiyle eve çıkarıldı. Cezayir, Firuze'ye tüm yaşadıklarını anlattı. Firuze de ona son derece anlayışlı davrandı.
Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini bastılar ancak Yakup'u bulamadılar.
Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini bastılar ancak Yakup yine kaçtı.