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    • Televizyon
    • 16.10.2022 18:12
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    • 16.10.2022 18:12
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya reisliğimi geri almaya geldim”

    Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına “Buraya reisliğimi geri almaya geldim” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı...

    “Buraya reisliğimi geri almaya geldim”

    ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Buraya reisliğimi geri almaya geldim" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Leyla, hastaneden güvenlik gerekçesiyle eve çıkarıldı. Cezayir, Firuze'ye tüm yaşadıklarını anlattı. Firuze de ona son derece anlayışlı davrandı.

    Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini bastılar ancak Yakup'u bulamadılar.

    Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini bastılar ancak Yakup yine kaçtı.

        Cezayir, bir toplantı düzenleyerek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirdi ve kendisine biat etmelerini istedi.

        Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde oldu.

        Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde ise kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verdi ve babasına silah çekti.
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        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Buraya reisliğimi geri almaya geldim”
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