Yalnız Kurt 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “70 bin düşmanın karşısında duran bir avuç Çirmen akıncısıyız!”

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt, yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragmanda yayınlandı.
Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.
Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir.
Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.