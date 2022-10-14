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    • Televizyon
    • 14.10.2022 23:44
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    • 14.10.2022 23:44
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    Yalnız Kurt 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “70 bin düşmanın karşısında duran bir avuç Çirmen akıncısıyız!”

    Başrollerinde Hasan Denizyaran ve Cihan Ünal’ın yer aldığı Yalnız Kurt 21’inci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizi, #YalnızKurt etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragmanda izleyiciyle buluştu. Yalnız Kurt 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana “70 bin düşmanın karşısında duran bir avuç Çirmen akıncısıyız!” sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 22. bölüm fragmanı...

    “70 bin düşmanın karşısında duran bir avuç Çirmen akıncısıyız!”

    Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalnız Kurt, yeni bölümüyle izleyici ile buluştu. Nefes kesen bölümün ardından merakla beklenen yeni fragmanda yayınlandı.

    Golyat'ın İstanbul konsülünün gündeminde ise gerçekleştirilmeyi bekleyen "Medusa Planı" vardır. Konsül üyeleri bu planı gerçekleştirebilmek için, Türkiye'ye zarar verecek hiçbir eylemden kaçınmayacaklardır. Ama henüz karşılarında bu eylemleri durdurmaya ant içmiş bir ekip olduğundan haberleri yoktur.

    Suriye'deki operasyondan sonra karşısındaki büyük oyunu daha iyi gören Altay artık yoluna en güvendiği can yoldaşlarıyla devam etmeye karar verir.

    Akil Dağı operasyonunda sırt sırta savaştığı, her biri birer kahraman olan tim arkadaşlarından hayatta kalanları Golyat'a karşı savaşmaya davet eder. Çıkacakları ilk operasyon ise çoktan onları beklemektedir.

        Doğan ise Altay'la birlikte yaptığı son hamleden sonra Halit Yıldırım tarafından gözden çıkarılıp Mira aracılığıyla elinden ne varsa alınmıştır. Ela'ya kol kanat gerip kendine yeni bir düzen kurar. Geldiği yere geri dönen Doğan için artık sıfırdan başlama zamanı…

        Altay'ın verdiği bu savaşta ise karşısına sürekli çıkan biri vardır: Meryem Johnson! Altay bir şeyleri çözebilmek için önce bu kızın kim olduğunu öğrenmek zorundadır. Meryem için de durum aynıdır. İstanbul'a geldiğinden beri sürekli karşısına çıkan bir adam: Altay Kurdoğlu…
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        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 22. bölüm fragmanı yayınlandı: “70 bin düşmanın karşısında duran bir avuç Çirmen akıncısıyız!”
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