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    • Magazin
    • 14.10.2022 23:35
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    • 14.10.2022 23:36
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    15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!

    Kanal D'nin sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla 15 Ekim 2022 Cumartesi akşamı başlıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğu ile izleyicilere keyifli sahneler yaşatan programın yeni sezon konukları merak konusu oldu. Peki Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!

    15 EKİM 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Şarkılar Bizi Söyler programı yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor. Sezon finalinin ardından geçtiğimiz günlerde yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman? 15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!

    ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la, yeni sezonda 15 Ekim 2022 Cumartesi saat 20:00'da seyirciyle yeniden buluşacak.

    15 EKİM 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

    Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "İzel – Çelik- Ercan" programa konuk olacak.
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    Haberler Magazin 15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!
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