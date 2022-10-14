15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Şarkılar Bizi Söyler programı yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor. Sezon finalinin ardından geçtiğimiz günlerde yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman? 15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!