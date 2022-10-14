15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Şarkılar Bizi Söyler programı yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor. Sezon finalinin ardından geçtiğimiz günlerde yeni sezon fragmanı yayınlanmıştı. Peki Şarkılar Bizi Söyler yeni sezon ne zaman? 15 Ekim 2022 Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte Kanal D Şarkılar Bizi Söyler YENİ SEZON sunucu ve konukları!
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Şarkılar Bizi Söyler programı Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'la, yeni sezonda 15 Ekim 2022 Cumartesi saat 20:00'da seyirciyle yeniden buluşacak.
15 EKİM 2022 ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "İzel – Çelik- Ercan" programa konuk olacak.