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    • 13.10.2022 13:18
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    • 13.10.2022 13:18
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    Kuruluş Osman son yeni bölüm ATV TEK PARÇA FULL KESİNTİSİZ İZLE - Kuruluş Osman 100. bölüm İZLE 📺 Büyük oyun boşa düştü!

    Kuruluş Osman 100. bölümü bu akşam ekrana geliyor. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman' ilgiyle takip edilen 99. bölümüyle reyting rekorları kırarak tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 100. bölüm İZLE 📺 Büyük oyun boşa düşüyor! | Kuruluş Osman son yeni bölüm ATV TEK PARÇA FULL KESİNTİSİZ İZLE

    atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 100. bölümüyle bu akşam saat 21.00'da ekranlara gelecek. Reyting rekorları kıran dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Kuruluş Osman'da bu hafta Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşüyor. İşte Kuruluş Osman canlı izleme ekranı ve konu hakkında detaylar...

    KURULUŞ OSMAN 100. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE- ATV

    KURULUŞ OSMAN 100. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kantakuzenos intikam peşinde

    Kantakuzenos'un Konstantinopolis'te kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmüştür. Ancak Kantakuzenos'un durmaya hiç niyeti yoktur. Kantakuzenos yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof'un olacaktır…

    Kuruluş Osman 100. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Olof, Osman Bey'i içten ve dıştan kuşatıyor

    Olof, kardeşi Saga'nın intikamını almak istemektedir. Kantakuzenos'un da isteğiyle adamlarıyla Yenişehir yakınlarına gelen Olof, ilk adımını atar. Amacı, Osman Bey'i hem dışarıdan hem de içeriden kuşatmak olacaktır… Olof'un Osman Bey'i zayıflatmak için yaptığı hamle işe yarayacak mıdır?

    Osman Bey oyunları bozmak için harekete geçiyor

    Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır?

    Öktem Bey'in obasına düşen ateş

    Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir? Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?

        Orhan'ı bekleyen akıbet

        Osman Bey, oğulları arasında Orhan'a Karacahisar Kalesi'nin yönetimini bırakmasının ardından bu duruma son derece içerleyen oğlu Alaeddin babası ile bir araya gelir. Alaeddin, babasını yanlış mı anlamaktadır? Osman Bey, kuracağı devleti emanet edeceği çocuklarını büyütürken nasıl bir yol izlemektedir? Osman Bey, Malhun Hatun ile yola çıkar… Amaçları Karacahisar'ı teftiş etmektedir. Ancak yol üstünde, Orhan'ın kaçırıldığını öğrenirler. Osman Bey, evladı Orhan 'ı cenderenin içinden çıkarabilecek midir? Orhan'ın akıbeti ne olacaktır?

        KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

        Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı ve yetenekli oyuncular dahil oldu. Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almıla Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda yer alacak.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman son yeni bölüm ATV TEK PARÇA FULL KESİNTİSİZ İZLE - Kuruluş Osman 100. bölüm İZLE 📺 Büyük oyun boşa düştü!
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