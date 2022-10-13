Kuruluş Osman son yeni bölüm ATV TEK PARÇA FULL KESİNTİSİZ İZLE - Kuruluş Osman 100. bölüm İZLE 📺 Büyük oyun boşa düştü!

Osman Bey oyunları bozmak için harekete geçiyor

Kantakuzenos ve Olof'un hamleleri karşısında oyunlarını bozmak için harekete geçen Osman Bey, yeni düşmanlarıyla ilk defa karşı karşıya gelecektir. Osman Bey ve Olof'un girişeceği bu büyük savaşın Yenişehir'e etkisi ne olacaktır?

Öktem Bey'in obasına düşen ateş

Öktem Bey'in obasına ateş düşmüştür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Öktem Bey'in Obası'na düşen ateş ve büyük acının sebebi nedir? Bengi Hatun yaşanan bu durum karşısında ne kararlar alacaktır? Öktem Bey, Osman Bey'in lafına itimat edip bekleyecek midir, yoksa Osman Bey'i zayıflatmak isteyen Bayındır Bey'e kanıp Osman Bey'e karşı mı cephe mi alacaktır?