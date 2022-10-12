Kuruluş Osman 100. bölüme damga vuran sahne: Osman Bey’den Orhan’a beylik dersleri!

Kuruluş Osman'ın 100. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden 'Dan', Orhan'ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı.
Osman Bey ve Malhun Hatun'un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan'ı kurtarıp Karacahisar'a getirdi.
Malhun Hatun'un Orhan'ın elini sararken gören Osman Bey "Kalk ayağa! Pusuya düştün. Düşmanın eline geçtin. Yaranı dahi anana sardırırsın! Orhan! Yarasını kendi sarmayan, iyileşemez! Kendi işini kendin göreceksin ki ensen kalın ola! İmdi parmağını yerine oturtasın!" sözleriyle öfkesini dile getirdi.