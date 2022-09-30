Yalnız Kurt 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Bu toprağın koca kurdu da bir tane değil, yalnız kurdu da...”

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'un 21. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana Cihan Ünal'ın canlandırdığı Kumandan'ın "Bu toprağın koca kurdu da bir tane değil, yalnız kurdu da bir tane değil" şeklindeki sözleri damga vurdu.

YALNIZ KURT SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Topal'ın, Sare ve Ela'yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal'ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.