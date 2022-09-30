Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?"

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Fırat'ın "Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?" şeklindeki sorusu damga vurdu.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır.