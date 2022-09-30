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    • Televizyon
    • 30.09.2022 21:09
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    • 30.09.2022 21:09
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    Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?"

    Başrollerinde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Elif’in gerçeğe bir adım daha yaklaştığı görülürken Fırat’ın “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?" şeklindeki sorusu dikkat çekti. İşte Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı...

    “Güneş’in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?

    Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Fırat'ın "Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?" şeklindeki sorusu damga vurdu.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 5. BÖLÜM ÖZETİ
    Güneş'in, Dila'nın kızı olduğunu öğrenen Fırat, Dila'yla yüzleşir. Fırat, Ümran'a her şeyi anlatıp bu sorunu kökünden çözmeye kararlıdır.

    Dila için kaçınılmaz son artık çok yakındır. Elif'in, Güneş'i kaybetme korkusu, annesini bulma isteğini yeniden harekete geçirir. Bir ipucu yakalar.

    Elif, Güneş'in annesine ulaşmak üzereyken Fırat bu gerçeği çoktan öğrenmiş, bir seçim yapmak üzeredir.

        Ancak Güneş'in ortadan kaybolmasıyla Elif ve Fırat allak bullak olur.

        Böylece hayat, Elif ve Fırat'a doğru seçim yapmanın ne kadar önemli olduğunu yeniden hatırlatır.

        Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.
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        Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?"
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