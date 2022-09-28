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    • Televizyon
    • 28.09.2022 11:16
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    • 28.09.2022 11:16
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 2.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Atv'nin yeni fenomeni sezonu sallamaya devam ediyor

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı, atv ekranlarınıdan yeni fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamı, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi hem sosyal medyada hem de reytinglerde epey ses getirdi. Ekranlara hızlı bir giriş yapan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, ikinci bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ yeni sezonu sallamaya devam ediyor

    ATV ekranlarının yeni dizisi aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ikinci bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    "BBCS" ikinci bölümüyle Tüm Kişiler'de %8,35 izlenme oranı ve %23,06 izlenme payı, AB'de %7,73 izlenme oranı ve %22,46 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,99 izlenme oranı ve %23,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

        Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı.

        LEYLA, CEZAYİR İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

        Cezayir kızını kaçıranların peşine düştü. Kızını düşmanlarının elinden kurtarırken oldukça kanlı bir gece yaşandı. Çatışma sonrasında Cezayir, daha ilk günden gözaltına alındı ve sorgulandı. Cezayir'in dönüşü, teşkilatta da bomba etkisi yarattı. Cezayir'in eski dostu Atakan (aynı zamanda teşkilatın başı) Cezayir'i emniyetten aldırdı.

        Tüm bunlar yaşanırken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze, İstanbul'a doğru yola çıktı.

            Cezayir, eşi Leyla ile konuşmak istedi ve mezarlıkta buluştular. Leyla ve Cezayir'in duygu yüklü buluşmasında beklenmeyen bir olay oldu. Cezayir'i takip eden düşmanları onu mezarlıkta kıstırdı. Ancak Leyla, Cezayir'in önüne siper oldu ve vuruldu.
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            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 2.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Atv'nin yeni fenomeni sezonu sallamaya devam ediyor
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