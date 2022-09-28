Ben Bu Cihana Sığmazam 2.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Atv'nin yeni fenomeni sezonu sallamaya devam ediyor

ATV ekranlarının yeni dizisi aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ikinci bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
"BBCS" ikinci bölümüyle Tüm Kişiler'de %8,35 izlenme oranı ve %23,06 izlenme payı, AB'de %7,73 izlenme oranı ve %22,46 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,99 izlenme oranı ve %23,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.