Ben Bu Cihana Sığmazam 2.son bölümüyle reytinglerin zirvesinde! Atv'nin yeni fenomeni sezonu sallamaya devam ediyor

Cezayir, eşi Leyla ile konuşmak istedi ve mezarlıkta buluştular. Leyla ve Cezayir'in duygu yüklü buluşmasında beklenmeyen bir olay oldu. Cezayir'i takip eden düşmanları onu mezarlıkta kıstırdı. Ancak Leyla, Cezayir'in önüne siper oldu ve vuruldu.