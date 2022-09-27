Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 28.09.2022 00:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.09.2022 00:35
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!”

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil’in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan dizi, milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya da damga vurdu. Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Söz konusu fragmana “Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!” sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı...

    “Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!”

    ATV ekranlarının yeni dizisi aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Söz konusu fragmana "Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!" sözleri damga vurdu.

    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.

    Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

        Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir.

        Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Aldatmak
        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!”
            SON DAKİKA