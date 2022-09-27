Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!”

ATV ekranlarının yeni dizisi aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Söz konusu fragmana "Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!" sözleri damga vurdu.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.
Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.