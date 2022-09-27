Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm fragmanı yayınlandı! “Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!”

ATV ekranlarının yeni dizisi aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci bölümüyle izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Söz konusu fragmana "Bana bir isim getir, ona ismini unutturayım!" sözleri damga vurdu.