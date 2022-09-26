Fırat rest çekti! Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bana sakın bir daha yalan söylemeye kalkma”

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Dila'ya rest çeken Fırat damga vurdu.
BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister.
Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.
Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir. Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır.