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    • Televizyon
    • 27.09.2022 00:37
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    • 27.09.2022 00:37
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    Fırat rest çekti! Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bana sakın bir daha yalan söylemeye kalkma”

    Başrollerini Seray Kaya ile Berk Oktay’ın üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dila’ya rest çeken Fırat’ın “Bana sakın bir daha yalan söylemeye kalkma. Güneş’in senin kızın olduğunu biliyorum” sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı...

    Fırat rest çekti! Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bana sakın bir daha yalan söylemeye kalkma”

    Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Dila'ya rest çeken Fırat damga vurdu.

    BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif'in etkinlikteki becerisinden etkilenen Ümran, şirketin tüm organizasyonlarından onun sorumlu olmasını ister.

    Elif ise kendi işini ayakta tutmaya çalışıyor ama Hakan'dan kalan borçlar, ardında bıraktığı enkaz, Elif'e bir türlü soluk aldırmıyordur.

    Elif artık Hakan'ın yasını tutmaya devam etmekle onunla vedalaşmak arasında bir yol ayrımına gelir. Ümran ve Dila arasındaki psikolojik savaş zirveye tırmanır.

        Ümran, Dila'yı akıl hastanesine kapatmayı düşünürken Dila annesini hiç beklemediği yerden vurur. Fırat, annesi ve kardeşi arasında kalırken gerçekleri fark etmeye başlar.

        Güneş'in, Dila'nın kızı olup olmadığını anlamasının tek yolu olan DNA testini yaptırmaya karar verir.
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        Haberler Televizyon Fırat rest çekti! Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bana sakın bir daha yalan söylemeye kalkma”
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