Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölüm İZLE | ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM son bölüm izle reklamsız, kesintisiz

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu itibariyle 1. bölümden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi her hafta reytinglere hakim olacak gibi görünüyor. 20 Eylül günü için yayınlanan reyting sonuçlarına göre Total'de 1. sırada Atv'de ekranlarında ilk kez seyirci karşısına çıkan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi zirvenin sahibi oldu. Gözler şimdi 2. bölümde! Dizinin takipçileri yeni bölümü izlemek için heyecanla bekliyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 2. bölümüyle 27 Eylül 2022 Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Dizi saat 20:00'da başladı.
ATV BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLE
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM KONUSU GERÇEK Mİ?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin konusu kurgudur. Gerçek kişi ve olaylarla ilgisi bulunmamaktadır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZSAM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi Özbekistan'ın Buhara kentinde ve İstanbul'da çekiliyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yeni sezonda izleyicisiyle ATV ekranlarında buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Oktay Kaynarca (Cezayir)
Ebru Özkan (Leyla)
Pelin Akil (Firuze)
Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)
Hakan Karahan (Dumrul)
Erkan Sever (Orhan)
Ragıp Savaş (Atakan)
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)
Eren Vurdem (Azamet)
Aslı Sevi (Azade)
Kerem Kupacı (Ethem)
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)
Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)
Aylar Melayeva (Sevim)
Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
Işıl Yücesoy (Gülendam)