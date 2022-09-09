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    • Televizyon
    • 09.09.2022 20:00
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    • 09.09.2022 20:00
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    41 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Ahmet Amca Esra Erol’da isyan etti: “7 torun sahibi karım 44 yaşındaki Serkan'a kaçtı”

    ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ahmet Oruç, “60 yaşındaki 7 torun sahibi karım Emine Oruç, 44 yaşındaki Serkan Aymana’ya kaçtı” diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Başından geçenleri anlatan Ahmet Bey, anlattığı detaylarla herkesi şoke etti. Eşinin Serkan Aymana ile düğün yaptığını dile getiren Ahmet Bey, boşanmak istediğini söyledi. İşte detaylar...

    “7 torun sahibi karım 44 yaşındaki Serkan’a kaçtı”

    62 yaşındaki Ahmet Oruç, 14 yıllık eşi Emine Oruç'un evden üç kaz kaçtığını belirterek yaşadıklarını Esra Erol'da programında anlattı.

    Ahmet Oruç, eşinin kaçışını şöyle anlattı: "Eşim ben işteyken evi terk etmiş, bana gelinim haber verdi. Hemen polis karakoluna gittik, eşim kayıp dedik. Bir akşamüstü çocukları aradı; 'Kafamı dağıtmaya gittim' dedi.

    Birkaç gün sonra eve döndü ancak bir süre sonra yine gitti. Tekrar geldiğinde ağzımı açıp hiçbir şey demedim. Bir tek "Amacın ne, ne yapmak istiyorsun?" diye sordum"

        YASAK AŞK İTİRAFI!
        Emine Hanım'ın çocuklarına 'Serkan'ı seviyorum' dediğini aktaran Ahmet Bey, "Çocuklara itiraf etmiş. Sonrasında çocuklara, bana söz verdi 'Gitmeyeceğim' diye. Aramız düzeldi. Ancak Haziran ayında bir daha kaçtı" şeklinde konuştu.

        DİNİ NİKAH YAPTILAR
        Eşinin 44 yaşındaki Serkan Aymana ile dini nikah kıydığı ve gelinlik giydiğini söyleyen Ahmet Bey, "Düğün yapmışlar, bana bunları baldızım söyledi" dedi.

        Öte yandan Ahmet Bey, Serkan Ayman'ın eşinin eski oturduğu yerde ikamet ettiği ve Emine Hanım'a 'abla' diye seslendiğini söyledi.

            Boşanmak istediğini dile getiren Ahmet Bey, "Eşimin şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Boşanmak istiyorum. Çocuklarım istemiyorum, baldızlarım istemiyor, herkes ona rest çekti" ifadelerini kullandı.

            HAKAN AYMANA CANLI YAYINDA
            Serkan Aymana'nın ağabeyi Hakan Aymana, programa telefonla bağlanarak "Bu suçlamalarının hepsini reddediyorum. Emine Hanım bizim evimize sığınmak amacıyla geldi. Bir sefer geldi, eşine gelinini sevmediğini, evini ayırmak istediğini söyledi. Eşi de evini ayırmayı kabul edince geri döndü. Ancak bıçak çekmişler, kimliğini almışlar" dedi.

            Serkan Bey'in açıklamasının ardından Emine-Ahmet Oruç çiftinin bir tanıdığı canlı yayına bağlanarak, "Ahmet abinin söyledikleri doğru. Ahmet abi ile bir sorunları yoktu, gidecek olsa şimdiye kadar giderdi. Şimdi niye gitti?" Serkan Aymana'nın iddialarını yalanladı.

                TÜM ŞEHİR BU OLAYLA ÇALKALANDI!
                Adana'da Serkan ile Hakan Aymana'nın komşusu olduğunu belirten bir vatandaş ise "Emine Hanım, Serkan ile evlendi, gelinlikte giydi. Hakan burada inkar ediyor. Annesi de dediği gibi yatalak değil, sadece yürümede biraz zorluk çekiyor. Biz nikaha katılmadık. Mahallede Emine Hanım'ı yuhaladılar" şeklinde konuştu.
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                Haberler Televizyon 41 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Ahmet Amca Esra Erol’da isyan etti: “7 torun sahibi karım 44 yaşındaki Serkan'a kaçtı”
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