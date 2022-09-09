41 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Ahmet Amca Esra Erol’da isyan etti: “7 torun sahibi karım 44 yaşındaki Serkan'a kaçtı”

TÜM ŞEHİR BU OLAYLA ÇALKALANDI!

Adana'da Serkan ile Hakan Aymana'nın komşusu olduğunu belirten bir vatandaş ise "Emine Hanım, Serkan ile evlendi, gelinlikte giydi. Hakan burada inkar ediyor. Annesi de dediği gibi yatalak değil, sadece yürümede biraz zorluk çekiyor. Biz nikaha katılmadık. Mahallede Emine Hanım'ı yuhaladılar" şeklinde konuştu.