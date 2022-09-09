41 yıllık evlilikte akılalmaz olay! Ahmet Amca Esra Erol’da isyan etti: “7 torun sahibi karım 44 yaşındaki Serkan'a kaçtı”

62 yaşındaki Ahmet Oruç, 14 yıllık eşi Emine Oruç'un evden üç kaz kaçtığını belirterek yaşadıklarını Esra Erol'da programında anlattı.
Ahmet Oruç, eşinin kaçışını şöyle anlattı: "Eşim ben işteyken evi terk etmiş, bana gelinim haber verdi. Hemen polis karakoluna gittik, eşim kayıp dedik. Bir akşamüstü çocukları aradı; 'Kafamı dağıtmaya gittim' dedi.
Birkaç gün sonra eve döndü ancak bir süre sonra yine gitti. Tekrar geldiğinde ağzımı açıp hiçbir şey demedim. Bir tek "Amacın ne, ne yapmak istiyorsun?" diye sordum"