Kardeşlerim 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk yürekleri ağza getirdi! Berk’in itirafı...

3 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kardeşlerim'in 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Doruk'un Berk'e uyguladığı şiddet yürekleri ağza getirirken ikilinin arasındaki gerginliğin nedeni merak konusu oldu.
SEZON FİNALİ HERKES EKRANA KİLİTLENDİ
Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dün yayınlan sezon finali bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.
56.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KardeşlerimSezonFinali etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Aybike'nin durumu iyidir, hastanede dikiş atılır. Şengül'ün tepkilerine rağmen Ömer ve Asiye de hastanede kuzenlerinin yanında kalırlar. Akif yaşattığı her şeyin cezasını çekmeye başlar. Nebahat ve Ayla onun şirketten saf dışı bırakarak paralarına el koyarlar.