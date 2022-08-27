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    • 27.08.2022 22:26
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    • 27.08.2022 22:47
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    Kardeşlerim 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk yürekleri ağza getirdi! Berk’in itirafı...

    Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı ATV’nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kardeşlerim’in 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezon öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, yürekleri ağza getirdi. İşte Kardeşlerim 57. bölüm 2. fragmanı...

    Kardeşlerim 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk yürekleri ağza getirdi! Berk’in itirafı...

    3 Eylül Cumartesi akşamı atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kardeşlerim'in 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda Doruk'un Berk'e uyguladığı şiddet yürekleri ağza getirirken ikilinin arasındaki gerginliğin nedeni merak konusu oldu.

    SEZON FİNALİ HERKES EKRANA KİLİTLENDİ
    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim dün yayınlan sezon finali bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

    56.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KardeşlerimSezonFinali etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

    56. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
    Aybike'nin durumu iyidir, hastanede dikiş atılır. Şengül'ün tepkilerine rağmen Ömer ve Asiye de hastanede kuzenlerinin yanında kalırlar. Akif yaşattığı her şeyin cezasını çekmeye başlar. Nebahat ve Ayla onun şirketten saf dışı bırakarak paralarına el koyarlar.

        Oğulcan Aybike'nin durumunu bildirmek için sayısız kez babasını arar ama ulaşamaz. Orhan'ın tatile götüren Gönül, Oğulcan'ın aramalarını görür ve telefonunu bilerek lokantada unutmasını sağlar. Her şeyden habersiz olan Orhan ise giderek Gönül ile yakınlaşır.

        Şirketten atılan Akif eve gelir bu kez de Suzan onu eve almaz. Nebahat, Suzan ve Ayla Akif'in ipini çekerler. Akif sinir krizi geçirir. Okulda ise karne telaşı yaşanır. Yaz tatili planları da devreye girer. Hastaneye kaldırılan Sevgi Teyze'nin kanser olduğu ortaya çıkar.

        Ömer, Asiye ve Emel ona destek olurlar. Aybike ve Asiye sonunda barışırlar. Ama Şengül, Nebahat'ten para alarak evin ve bahçenin tapusunu alıp Ömerleri yuvasız bırakır. Ancak Sevgi Teyze'nin bir sürprizi vardır. Evini sokakta kalan çocuklara bırakmıştır.
            Başkan Erdoğan Şileliler ile görüştü
            Haberler Televizyon Kardeşlerim 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk yürekleri ağza getirdi! Berk’in itirafı...
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