Kardeşlerim 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doruk yürekleri ağza getirdi! Berk’in itirafı...

Oğulcan Aybike'nin durumunu bildirmek için sayısız kez babasını arar ama ulaşamaz. Orhan'ın tatile götüren Gönül, Oğulcan'ın aramalarını görür ve telefonunu bilerek lokantada unutmasını sağlar. Her şeyden habersiz olan Orhan ise giderek Gönül ile yakınlaşır.