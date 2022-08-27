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    • Televizyon
    • 27.08.2022 12:38
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    • 27.08.2022 12:38
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    ATV ekranının yeni fenomen dizisi Aldatmak'tan teaser afiş geldi! İşte Aldatmak dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

    Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’den yeni bir dizi geliyor.  Yeni sezona dikkat çeken bomba gibi hazırlanan ATV, geçtiğimiz günlerde Aldatmak adlı dizisini duyurmuştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çeken dizinin çekimleri başlamıştı. Efsane isimlerin atv ekranında yeniden bir araya geleceği merakla beklenen “Aldatmak” dizisinden ilk afiş yayınlandı. İşte Aldatmak dizisine dair tüm detaylar...

    Aldatmak’tan teaser afiş geldi!

    Geçtiğimiz aylarda final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle reyting rekortmeni olan ATV, yeni sezonda "Aldatmak" adlı dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.


    Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'ın teaser afiş yayınlandı.

    Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisi, dört sezon boyunca atv ekranında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın üç önemli ismini yeniden bir araya getiriyor.

        Aldatmak'ın yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu, senaryosunda usta kalem Yıldız Tunç'un imzası bulunurken, dizinin başrolünde Vahide Perçin yer alıyor.

        Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakteriyle izleyici karşısına çıkacağı dizinin teaser afişi çarpıcı tasarımıyla dikkat çekti.

        Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel yer alıyor.
            Havalimanı metrosunda tarih belli oldu
            Haberler Televizyon ATV ekranının yeni fenomen dizisi Aldatmak'tan teaser afiş geldi! İşte Aldatmak dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
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