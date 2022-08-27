ATV ekranının yeni fenomen dizisi Aldatmak'tan teaser afiş geldi! İşte Aldatmak dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Geçtiğimiz aylarda final yapan Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle reyting rekortmeni olan ATV, yeni sezonda "Aldatmak" adlı dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olacak Aldatmak'ın teaser afiş yayınlandı.
Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisi, dört sezon boyunca atv ekranında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın üç önemli ismini yeniden bir araya getiriyor.