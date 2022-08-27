ATV ekranının yeni fenomen dizisi Aldatmak'tan teaser afiş geldi! İşte Aldatmak dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak "Aldatmak" dizisi, dört sezon boyunca atv ekranında reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın üç önemli ismini yeniden bir araya getiriyor.