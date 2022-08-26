Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma yayın akışı

Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. İşte 26 Ağustos Cuma yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşk-ı Memnu
22:30 Yerli Sinema Dünya Hali
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Öteki Taraf
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Charlie'nin melekleri
22:30 John Wick 2
00:45 Charlie'nin melekleri