Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşk-ı Memnu

22:30 Yerli Sinema Dünya Hali