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    • Haberler
    • 26.08.2022 17:16
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    • 26.08.2022 17:16
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    Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma yayın akışı

    Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor. TV'de bugün Aşk-ı Memnu final bölümünün yanı sıra "MasterChef Türkiye" de izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi 26 Ağustos 2022 Cuma...

    takvim.com.tr
    Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma yayın akışı

    Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı merak ediliyor. İşte 26 Ağustos Cuma yayın akışı...

    KANAL D YAYIN AKIŞI
    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

    09:00 Neler Oluyor Hayatta

    10:00 Magazin D Yaz

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Üç Kız Kardeş

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Aşk-ı Memnu

    22:30 Yerli Sinema Dünya Hali



    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:00 Yeni Gelin

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    00:15 Yabancı Sinema İntikam Planı


    ATV YAYIN AKIŞI
    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Öteki Taraf

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 ATV Ana Haber

    20:00 Charlie'nin melekleri

    22:30 John Wick 2

    00:45 Charlie'nin melekleri


        STAR TV YAYIN AKIŞI
        07:00 Mesut Yar ile Bugün

        09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

        10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

        16:00 Kiralık Aşk

        18:45 Star Ana Haber

        20:00 Duy Beni

        00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan


        TRT 1 YAYIN AKIŞI
        06:45 Yedi Numara

        12:25 Çırak

        13:00 Masumlar Apartmanı

        15:40 Balkan Ninnisi

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Çarıklı Milyoner

        21:45 Avrupa Konferans Ligi Royal Antwerp-Başakşehir

        23:45 Kasaba Doktoru


        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:00 Çalar Saat

        10:45 Ekonomi Arası

        10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

        13:00 En Hamarat Benim

        16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

        20:00 Kazanan Restoran

        21:30 Bıçkın (Yerli Sinema )

        23:30 İlk Buluşma


            TV8 YAYIN AKIŞI
            07:15 8'de Sağlık

            08:30 MasterChef Türkiye

            14:30 Canım Annem

            15:45 Doya Doya Moda

            20:00 MasterChef Türkiye

            00:15 Doya Doya Moda

            02:30 Canım Annem
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            Haberler Haberler Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma yayın akışı
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