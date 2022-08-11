11 Ağustos Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri de en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte kanallar tarafından paylaşılan yayın akışı listesi..
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Son Sığınak