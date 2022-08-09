Bugün televizyonda neler var? 10 Ağustos Salı TRT 1, Tv8, Show, Atv, Star ve Kanal D yayın akışı!

Yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Akşam evde televizyo keyfi yapmak isteyenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. İşte 10 Ağustos yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
01:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
04:00 Şef Kapımda
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Seversin
00:15 Borç Harç (Yerli Sinema)
02:00 Borç Harç (Yerli Sinema)
03:15 Magazin D Yaz
04:00 Bodrum Masalı