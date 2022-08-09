Bugün televizyonda neler var? 10 Ağustos Salı TRT 1, Tv8, Show, Atv, Star ve Kanal D yayın akışı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Celal İle Ceren

22:30 Senden Daha Güzel

01:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:00 Celal İle Ceren

06:00 Kefaret