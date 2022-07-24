Beklenen itiraf geldi! Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben Gonca'ya çok aşığım!"

atv'nin sevilen yaz dizisi Gül Masalı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Toprak'ın "Ben Gonca'ya çok aşığım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
GÜL MASALI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir. Kararlı tavrı ve sürpriz görgü tanığıyla birlikte Halil'in sinsi planını alt üst eder.
Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir. Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.
Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir. Tüm bunların üzerine işteki sorunlar da eklenince Atabeyler'de büyük bir kriz baş gösterir.