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    • Televizyon
    • 25.07.2022 01:42
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    • 25.07.2022 01:44
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    Beklenen itiraf geldi! Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben Gonca'ya çok aşığım!"

    atv ekranlarında Pazar günü izleyiciyle buluşan Gül Masalı dizisinin bölüm fragmanı yayınlandı. Erdem Kaynarca’nın canlandırdığı Toprak karakterinin "Ben Gonca'ya çok aşığım!" şeklindeki sözleri ise fragmana damga vurdu. Yeni tanıtım, altıncı bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkardı. İşte Gül Masalı 6. bölüm fragmanı...

    Ben Gonca’ya çok aşığım!

    atv'nin sevilen yaz dizisi Gül Masalı'nın 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Toprak'ın "Ben Gonca'ya çok aşığım!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    GÜL MASALI 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Atabeylerin şikayetiyle büyük bir çıkmazın içine düşen Gonca ve Fatma, Tahir'i kurtarabilmek için Halil'in getirdiği devir kağıdını imzalayacakları sırada Toprak onların imdadına yetişir. Kararlı tavrı ve sürpriz görgü tanığıyla birlikte Halil'in sinsi planını alt üst eder.

    Toprak'ın yardımıyla umutları tazelenen Gonca, artık Isparta'da kalıp ne pahasına olursa olsun mücadele etmeye karar verir. Annesini yıllar önce kendi memleketinden süren ruhu kararmış insanlara karşı, yine annesinin memleketinde onun arazilerinde, birçok insanın yolunu aydınlatacak büyük bir hareket başlatacaktır.

    Toprak'ın haklının tarafında olmak için gösterdiği kararlı tavır, onu ailesiyle karşı karşıya getirir. Tüm bunların üzerine işteki sorunlar da eklenince Atabeyler'de büyük bir kriz baş gösterir.

        Toprak ve Gonca her şeyden uzaklaşmak için bir yolculuğa çıkarken, onların yokluğunda yaşanan korkutucu bir kaza aşklarına gölge düşürecektir.

        YILIN ÇİFTİ
        atv ekranlarında Pazar günü izleyiciyle buluşan Gül Masalı dizisinin başrol oyuncuları Gülper Özdemir ve Erdem Kaynarca çifti sosyal medya da çok yakıştırıldı. Çok sayıda yorum alan çift için; "Çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı. Dizide çiftin ilişkilerinin seyrinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu oldu.

        Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk otururken, senaryosunu Aybars Bora Kahyaoğlu kaleme alıyor. Dizinin proje tasarımını ise Soner Caner üstleniyor.
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        Haberler Televizyon Beklenen itiraf geldi! Gül Masalı 6. bölüm fragmanı yayınlandı: "Ben Gonca'ya çok aşığım!"
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