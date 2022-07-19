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    • Televizyon
    • 19.07.2022 17:50
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    • 19.07.2022 17:50
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    "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya’da sete çıktı! Berk Oktay ile Seray Kaya’nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

    Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği atv’nin merakla beklenen projesi “Bir Küçük Gün Işığı” İtalya’da motor dedi. Bologna’da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik’te devam ederken diziden ilk kareler ise başrol oyuncularından geldi. İşte dizinin başrolleri Seray Kaya ile Berk Oktay’ın sosyal medyayı sallayan pozları...

    “Bir Küçük Gün Işığı “ İtalya’da sete çıktı!

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin merakla beklenen projesi "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya'da sete çıktı.Bologna'da başlayan set dünyanın sayılı güzellikteki romantik şehirlerinden Venedik'te devam ederken diziden ilk kareler geldi.

    Başarılı oyuncu Berk Oktay ve güzel partneri Seray Kaya'nın fotoğrafları sosyal medya da beğeni dolu yorumlar alırken ikili uyumları ile de takdir topladı.

    Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı dizide yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturuyor.Yaklaşık 1 hafta sürecek İtalya çekimlerinin ardından İstanbul'da devam edecek "Bir Küçük Gün Işığı" yeni sezonda atv'de.

    Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…

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    Haberler Televizyon "Bir Küçük Gün Işığı" İtalya’da sete çıktı! Berk Oktay ile Seray Kaya’nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
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