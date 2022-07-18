Gül Masalı 5. bölüm fragmanı nefes kesti: "Senin kaderin burada yazılmış Gonca”

Başrollerini Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca'nın üstlendiği Gül Masalı'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı.
Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi.
GÜL MASALI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.
Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.