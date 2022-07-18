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    • Televizyon
    • 18.07.2022 19:33
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    • 18.07.2022 19:35
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    Gül Masalı 5. bölüm fragmanı nefes kesti: "Senin kaderin burada yazılmış Gonca”

    Başrollerini Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca’nın üstlendiği Gül Masalı’nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazar günleri milyonları ATV ekranlarına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına "Senin kaderin burada yazılmış Gonca” sözleri damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragman, sosyal medyada da büyük ses getirdi. İşte Gül Masalı 5. bölüm fragmanı...

    Senin kaderin burada yazılmış Gonca”

    Başrollerini Gülper Özdemir ile Erdem Kaynarca'nın üstlendiği Gül Masalı'nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Sosyal medyada büyük ses getiren fragmanın ardından son bölümde yaşananlar da tekrar gündeme geldi.

    GÜL MASALI 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Konakta yaşanan yüzleşme büyük kırılmalara neden olur. Toprak ve Gonca, bir yandan aralarında filizlenen masalsı aşkı yaşatmaya çalışırken, diğer yandan aileleri arasındaki sorunun ne olduğunu da anlamaya çalışırlar.

    Halil'in getirdiği bir fotoğraf, Gonca'yla ilgili saklı kalmış bir sırrın daha gün yüzüne çıkmasını sağlar.

        Ortaya çıkan bu sır hem Gonca'nın hem de Toprak'ın, geçmişi daha çok irdelemesine yol açar. Gonca, Fatma'dan annesiyle ilgili bilmediklerini öğrenip, onun çektiği acıları daha iyi anlar. Toprak da ailesini karşısına almak pahasına gerçeklerin peşine düşer.

        Geçmişin korkularıyla yüzleşen Atabeyler, Gonca'ya karşı daha sinsi planlar yapmaya başlarlar. Ve Gonca, annesinin geçmişinden yeni bir gelecek kurmaya karar verdiği gün, Atabeylerin yaptığı hamleyle büyük bir çıkmazın içine düşer.
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        Haberler Televizyon Gül Masalı 5. bölüm fragmanı nefes kesti: "Senin kaderin burada yazılmış Gonca”
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