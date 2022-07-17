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    • Televizyon
    • 17.07.2022 17:47
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    • 17.07.2022 17:47
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    Sevmek Zamanı final bölümünde neler yaşanacak? Kağan, Firuze’ye verdiği sözleri tutabilecek mi?

    atv’nin, yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu’nun üstlendiği dizisi ‘Sevmek Zamanı’ 18 Temmuz Pazartesi akşamı final bölümü ile ekrana geliyor. İlhan Şen ile Deniz Işın’ın başrollerini üstlendiği Sevmek Zamanı’nın merakla beklenen 5. bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. İşte Sevmek Zamanı final bölümünden ipuçları...

    Kağan, Firuze’ye verdiği sözleri tutabilecek mi?

    Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Zamanı'nın merakla beklenen 5. bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak...

    SEVMEK ZAMANI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
    Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.

    Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir.

        Onu en hassas noktasından vuracaktır: Mesleğinden... Ortaya öyle bir iftira atar ki bu herkes için yıkıcı olur. Leyla'nın hezeyanlarına kulak tıkayamayan Taner de son hamlesini yapar.

        Zeynep'in yıllar önce işlediği suç üzerinden Kağan'ı Leyla'ya dönmesi için tehdit eder. Kağan ya Firuze'den vazgeçecek ya da annesinin ömrünü hapiste geçirmesine seyirci kalacaktır.

        Peki Kağan bu girdaptan çıkabilecek midir? Firuze'ye verdiği sözleri tutabilecek midir?
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