Sevmek Zamanı final bölümünde neler yaşanacak? Kağan, Firuze’ye verdiği sözleri tutabilecek mi?

Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Zamanı'nın merakla beklenen 5. bölümüne dair detaylar ise ortaya çıktı. Bakın yeni bölümde neler yaşanacak...
SEVMEK ZAMANI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?
Firuze ve Kağan birlikte geçirdikleri hesaplaşma ve aşk dolu saatlerden sonra birbirine söz verir. Kağan tertemiz bir sayfa açtıktan sonra çıkacaktır Firuze'nin karşısına, Firuze de o dönene dek bekleyecektir.
Onların birbirlerinden kopamayacağını anlayan Mehmet'in ne yapacağı ise merak konusudur. Firuze'yi dört bir yandan kuşatan Leyla, oklarını bu kez Feryat'a yöneltir.