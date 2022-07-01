18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

A) Kadınlar 4, erkekler 3 ayda bir

B) Kadınlar 6 ,erkekler 5 ayda bir

C) Kadınlar 8, erkekler 7 ayda bir

D) Kadınlar 10, erkekler 9 ayda bir

Cevap: A şıkkı