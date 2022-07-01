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    • 01.07.2022 22:38
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    • 01.07.2022 23:02
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    18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri,"18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay’a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

    18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?

    A) Kadınlar 4, erkekler 3 ayda bir

    B) Kadınlar 6 ,erkekler 5 ayda bir

    C) Kadınlar 8, erkekler 7 ayda bir

    D) Kadınlar 10, erkekler 9 ayda bir

    Cevap: A şıkkı

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    Haberler Televizyon 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?
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