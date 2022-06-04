Hegemonya Belgeseli 3. bölümü ile A Haber'de! Dünyayı Rothschild ailesi mi yönetiyor?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya Belgeseli 3. bölümü ile A Haber ekranlarında izleyicinin karşısına çıktı. Dört bölümden oluşan belgesel, birbirinden farklı konu başlıklarıyla bilinmeyenlere yanıt arıyor.
Tarihin iz bırakan ve açığa çıkmayan olaylarının perde arkası A Haber'deki Hegemonya belgeseli ile aydınlığa kavuşuyor.
Hegemonya belgeseli A Haber ekranlarında izleyicisi ile buluştu.
BÜYÜK BOZGUN VE TAPINAK ŞÖVALYELERİ...
Belgeselin geçen hafta yayınlanan ilk bölümü, tapınak şövalyelerinin Fransa'daki "Büyük Bozgun" sonrası dağılmadığı ve faaliyetlerini yer altında sürdürdükleri iddialarını da mercek altına aldı.
Orta Çağ'da masonluk nedir, mason kime denir, masonlar tapınak şövalyelerinin mirasını mı devraldı?" sorularının yanıtları arandı. Martin Luther'in Avrupa'da başlattığı reform hareketi, İngiltere'de yeni bir dönem başlattı. Belgesel ilk bölümünde ayrıca İngiltere'nin Katolik Kilisesi'ne nasıl baş kaldırdığını da ele aldı. Bu başkaldırış İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nin kurulmasıyla sonuçlanırken hem iktisadi hayatta hem de toplumsal hayatta değişikliklerin önünü açtı. Bu değişikliklerin ne olduğu ise ikinci bölümde detaylandırılıyor.
DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?
Orta çağdan yeni çağa… Güç el değiştiriyor.
Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?
Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...
Dünyayı kim yönetiyor?