Gelinim Mutfakta kim kazandı? 30 Mayıs Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU! Günün birincisi ve altının sahibi isim...

Gelinim Mutfakta kim kazandı? sorusu programın başlamasıyla birlikte yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yarışmanın takipçileri günün birincisini merak ediyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D'de yayınlanan programın formatına göre 5 gün boyunca 5 yarışmacı mutfaktaki marifetlerini sergiliyor. Ergin ve kaynanaların verdiği puanlarla da günün ve haftanın birincisi belirleniyor. İşte 30 Mayıs Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU ve günün birincisi...
GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün kimin kazandığı henüz belli olmadı. Kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA 30 MAYIS PAZARTESİ PUAN DURUMU
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