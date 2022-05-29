Alpagu Han son noktayı koydu! Destan 25. bölüm 2. fragman yayınlandı: "İt diş gösterdi mi, kurt diz çökmez!"

Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Destan'ın 25. bölüm 2. fragmanı nefes kesti. Yeni bölüm fragmanına Selim Bayraktar'ın canlandırdığı Alpagu Han'ın "İt diş gösterdi mi, kurt diz çökmez!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
DESTAN 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kam Arçuray'ın tedavileri sonunda ellerini oynatmaya başlayan Batuga, daha sonra gözlerini açarak yeni bir başlangıca uyanmıştı. Adeta yeniden doğan Batuga, Gök Hanlığı'nı kurtarmak için İtbaraklarla savaşacağına ant içerken bu yolda onun yoldaşı Akkız olacaktır.
KAFESTEKİ DİŞİ KURT
İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi.
BATUGA, AKKIZ'A AŞKINI İTİRAF EDİYOR
Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır.