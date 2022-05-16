MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE YOUTUBE 16 Mayıs 2022 | Muhammet Burhan'ı kim öldürdü? Eşi Fatma ifadesini değiştirince...

Müge Anlı canlı yayın... Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ele aldığı pek çok konuyu çözüme kavuşturuyor. Atv Müge Anlı canlı yayınını ve son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.
Amasya'da cinayete kurban giden Muhammet Burhan olayı geçtiğimiz günden beri Müge Anlı'da işleniyor. Müge Anlı, tüm akrabaları tek tek dinleyip kimden şüphelendiklerini sordu. Tüm akrabalar iki isimden şüphelendiklerini ifade etti. Onlar da Muhammet Burhan'ın karısı ve karısının sevgilisi Selami oldu. Müge Anlı'da günlerdir bu olayın detayları üzerinde duruluyor. İşte Muhammet Burhan cinayetinde merak edilenler...