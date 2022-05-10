ATV CANLI YAYIN 📺 ATV DİZİLERİ - ATV YAYIN AKIŞI - ATV CANLI İZLE (HD)

👉ATV dizi, program, haber ve müsabaka uygulaması gibi bir çok içerikle izleyici ile buluşuyor. ATV canlı yayını izleme linki ve ATV yayın akışına buradan ulaşabilirsiniz. Hem de ATV frekans verileri de haberimizde... Kuruluş Osman, Kalp Yarası, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) , Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova, Destan ve atv'nin sevilen uygulamaları; Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, Kim Milyoner Olmak İster?, Nihat Hatipoğlu Dosta Doğru, Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet izleyiciler doğrultusundan sevilerek izleniyor.





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ATV PROGRAMLARI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra çoğu sosyal mesuliyet projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üstünde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların bütün yaşamını meydana çıkararak onları bulmaya, hadiseleri aydınlatmaya devam ediyor...

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ZAHİDE YETİŞ İLE MUTFAK BAHANE - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor...

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak amacıyla kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak!

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ESRA EROL - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden enteresan ve sansasyonel husus ve misafirleri ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran müsabaka uygulaması atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız mükafat tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak amacıyla son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞRU - BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından hikâyeler...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimizin ve Ehli Beytinin hayatından çok özel ve sansasyonel hikâyeleri izleyicileriyle paylaşıyor. Peygamberler tarihi, o devreye ait olaylar, mucizeler ve dualarla alakalı veriler veriyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, her Perşembe canlı yayınla atv ekranlarında...

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NİHAT HATİPOĞLU İLE KUR'AN VE SÜNNET - PROGRAMLARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

İslam dini ile alakalı sorular cevap buluyor. Nihat Hatipoğlu, yeni uygulaması Kuran ve Sünnet'te maneviyatını arayan akıllara hitap ediyor.

Programda, İslam dini ile alakalı sorular cevaplanıyor, merak edilenler aydınlatılıyor.

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ATV DİZİLERİ

DESTAN İZLE - DESTAN FRAGMANLARI VE DESTAN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

'Destan' Her Salı atv'de!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli'nin, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Irmak Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı 'Destan' Salı akşamları 20.00'de atv'de.

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KALP YARASI İZLE - KALP YARASI FRAGMAN VE KALP YARASI BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Kalp Yarası her Pazartesi atv'de

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren hijyenik aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsüni husus alan endeksin genel öyküsü sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

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KURULUŞ OSMAN İZLE - KURULUŞ OSMAN FRAGMAN VE KURULUŞ OSMAN BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Kuruluş Osman her Çarşamba atv'de!

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve Hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içerisinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe Hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa ismini "aşkla" verdi. 72 milleti kıran sorunlu düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA İZLE - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN VE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geride bıraktığımız bir aşkın öyküsünü husus alıyor.

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KARDEŞLERİM İZLE - KARDEŞLERİM FRAGMAN VE KARDEŞLERİM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN / ATV İZLE

Kardeşlerim her Cumartesi atv'de

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi şanssız vakanın sonrasında hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada bundan sonra birbirlerine tutunmak dışında diğer yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip bulunduğu kolejin kapıları ve bundan dolayı ömürleri bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini güvenliğini sağlamak ve bir arada tutmak amacıyla elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

ATV

ATV, Turkuvaz Medya Grubu içeriğinde Türkiye'de yayın yapan yerel televizyon kanallarından biridir. Bütün Türkiye'ye yayın yapan yerel kanal, genellikle dizi filmleriyle ön plana çıkmıştır. Kanalın genel yayın yönetmeni Metin Ergen'dir.

ATV Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay ( Horizontal )