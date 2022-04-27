Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu: Osman Bey, ezeli düşmanı Nikola’yı böyle yakaladı!

Osman Bey Nikola'nın paralelinde koşar. Osman Bey yayına oku yerleştirir ve Nikola kurtulduğunu sandığı anda Nikola'yı sırtından vurur. Atından düşen Nikola yerde acılar içinde kıvranırken başına gelen Osman Bey "Bu iti alın, obaya götüreceğiz!" diyerek Alplarına talimat verir.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 92'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.