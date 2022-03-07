Kim Milyoner Olmak İster'de Kenan İmirzalıoğlu sordu: Mesleği 'Kaşmerlik' olan biri nerede çalışır?
Kim Milyoner, Olmak İster yarışması Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde bir yarışmacıya sorulan "Mesleği 'Kaşmerlik' olan birinin çalıştığı yer muhtemelen hangisidir?" sorusu oldukça dikkat çekti. Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanmasına rağmen soruyu bilemedi. Peki, 'Kaşmerler' nerede çalışır? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de herkes tarafından araştırılan o sorunun cevabı...
07.03.2022 00:39 - Son Güncelleme: 07.03.2022 01:03
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'ün yeni bölümü ilgiyle takip edildi.