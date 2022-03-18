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    • Televizyon
    • 19.03.2022 00:37
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    • 19.03.2022 00:47
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    Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen de Yalnız Kurt’sun! Yapılması gerekeni yapacaksın”

    Atv’nin sevilen dizisi Yalnız Kurt’un 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Dikkat çeken konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla televizyon ekranlarına damgasını vuran Yalnız Kurt’un yeni bölüm fragmanına Kumandan’ın “Sen de Yalnız Kurt’sun! Yapılması gerekeni yapacaksın” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı...

    “Sen de Yalnız Kurt’sun! Yapılması gerekeni yapacaksın”

    Atv ekranlarının iddialı dizilerinden Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Sen de Yalnız Kurt'sun! Yapılması gerekeni yapacaksın" sözleri damga vurdu.

    YALNIZ KURT 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir.

    Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler!

    Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır.

        Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır.

        Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur.

        Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz.
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        Adı Sevgi fragman
        Haberler Televizyon Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen de Yalnız Kurt’sun! Yapılması gerekeni yapacaksın”
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