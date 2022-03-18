Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen de Yalnız Kurt’sun! Yapılması gerekeni yapacaksın”

Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır.