Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı yayınlandı: “Sen de Yalnız Kurt’sun! Yapılması gerekeni yapacaksın”

Atv ekranlarının iddialı dizilerinden Yalnız Kurt 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana "Sen de Yalnız Kurt'sun! Yapılması gerekeni yapacaksın" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir.
Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler!
Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır.