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    • 06.03.2022 22:36
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    • 06.03.2022 22:37
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    NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir?

    NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir? Sorusunun cevabı izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. ATV’de Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile yayınlanan ve her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında yine birbirinden ilginç sorular yer aldı. Bilgi dolu yarışmada bugün cevapları merak edilen sorular izleyiciler tarafından internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergileyerek para ödülünü yakalamak isteyen yarışmacıların verdiği yanıtlar yakından takip ediliyor. Artan ödül miktarlarıyla da dikkat çeken Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve yanıtı...

    takvim.com.tr
    NBA All-Star Smaç Yarışması’nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson’ın boyu kaç santimetredir?

    NBA All-Star Smaç Yarışması'nı üç kez kazanan tek basketbolcu olan Nate Robinson'ın boyu kaç santimetredir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlmaya başlandı. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 6 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Bilgi dolu sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla yanıtları öğrenmeye çalışıyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A:175

    B:185

    C:205

    D:215

    Doğru cevap:A şıkkı175
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