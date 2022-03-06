Hava Nasıl Oralarda adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlmaya başlandı. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 6 Mart Pazar akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile ekrana geldi. Bilgi dolu sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla yanıtları öğrenmeye çalışıyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...