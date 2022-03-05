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    • Televizyon
    • 06.03.2022 00:37
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    • 06.03.2022 00:37
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    Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı yayınlandı: "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!"

    Atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Kardeşlerim’in Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölüm fragmanına Asiye’nin "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!" sözleri damga vurdu. İşte Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim’in 43. bölüm fragmanı...

    Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!

    Kardeşlerim yayınlanan 42. bölümüyle büyük beğeni topladı. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı.

    Dizinin yeni bölüm fragmanına Asiye'nin "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!" sözleri damga vurdu.

    42. BÖLÜM ÖZETİ
    Ömer, ailesinden habersiz aldığı karar ile kardeşlerine sunacağı gelecek umuduyla heyecanlanırken, yaptığı jestler de herkesi şaşkına çevirir.

    Suzan'ın gönlünü yeniden kazanmak isteyen Akif, bu sefer farklı bir yola başvurur. Akif'in yeni duruşu, Nebahat ile arasındaki iplerin de iyice gerilmesine sebep olur.

        Ataman Koleji'nde sosyal aktiviteler tüm hızıyla devam ederken, Ömer yeni işinin getirdiği sorumluluklarla beraber, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

        Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).
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