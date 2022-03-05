Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı yayınlandı: "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!"

Kardeşlerim yayınlanan 42. bölümüyle büyük beğeni topladı. Nefes kesen bölümün ardından yayınlanan Kardeşlerim 43. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı.

Dizinin yeni bölüm fragmanına Asiye'nin "Hoşuma gitmeyen ama ne olduğunu bilmediğim bir şey var!" sözleri damga vurdu.