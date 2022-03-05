İsyan çıktı! Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Eğer Türk bölünürse her şey boşa gider. Türk'ü bölmene müsaade etmem!''

Alpagu Han'ın sorgulamada "On beş bahar saklandın da şimdi niye aşikar oldun?'' sorusuna Batuga, Akkız'a bakarak "Beni hayata getiren kadının canını aldın, bana hayat veren kadının da canını almana sessiz kalamazdım" diyerek Alpagu Han'a meydan okur. Batuga verdiği cevapla da ayrıca Akkız'a olan aşkını da ifşa eder.