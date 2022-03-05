İsyan çıktı! Destan 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Eğer Türk bölünürse her şey boşa gider. Türk'ü bölmene müsaade etmem!''

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'ın 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Eğer Türk bölünürse her şey boşa gider. Türk'ü bölmene müsaade etmem!" sözleri damga vurdu.
'DESTAN' REYTİNGLERDE ZİRVEYE KURULDU
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', merakla beklenen on üçüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerde zirvede yer aldı.
'Destan' dokuzuncu bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,35 reyting ve %17,02 izlenme payı alarak birinci 20+ABC1 kategorisinde %6,29 reyting ve %13,73 izlenme payı alarak da kategorinin en çok izlenen dizisi oldu.
Destan'ın on üçüncü bölümünde henüz çocukken boğazına yay kirişi geçirilen Batuga o günden beri dilsiz ve akılsız rolü yaparak hayatta kalmayı başarmıştı. Akkız'ın, pençe olduğu ortaya çıkınca Alpagu Han tarafından idam edilecekti. İşte tam o sırada Batuga suskunluğunu bozar ve bu idamın önüne geçer! Töre gereği yargılanan Batuga, sorgulamayı babası Alpagu Han'ın yapmasını isteyerek onunla yüzleşir.