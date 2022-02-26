Batuga ve Akkız zor durumda! Destan 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!”

BATUGA BABASI ALPAGU HAN VE GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞTİ
Ekranların fenomen dizisi 'Destan' on ikinc bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. #Yazgımız etiketiyle sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' seyirciden büyük ilgi gördü. "Destan" on ikinci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %6,88 reyting ve %15,41 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu.
Destan'ın on ikinci bölümünde Batuga'nın geçmişi aydınlanırken, Batuga'nın avucunda Oğuz Han gibi kan pıhtısıyla doğmasını Gök Tengri'nin işareti gören Alpagu Han büyük bir sevinç yaşadı. Alpagu Han'ın, oğlu Batuga'nın sol ayağına ve diğer eline bakıp sakat doğduğunu anlamasıyla kısa sürede sevinci, hüzne dönüştü.