Batuga ve Akkız zor durumda! Destan 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ya birlikte yaşarız, ya birlikte ölürüz!”

Kaderi çocukluğunda yazılan Batuga geçmişiyle yüzleşerek "Benim anam tam dokuz kere gebe kalmış. Ben sımsıkı tutunmuşum, yaşamışım. Bunun için beni Yaradan'a borcum var. Kanıma kut bağışlanmış, bunun için yurduma borcum var.