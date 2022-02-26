Aşk bacayı sardı! Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Biz şimdi sevgili miyiz?"

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Susen ile Ömer'in romantik anları damga vururken "Biz şimdi sevgili miyiz?" sözleri dikkat çekti.
Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
KARDEŞLERİM 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Berk'in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.
Orhan, Şengül'ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika'ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.