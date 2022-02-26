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    • Televizyon
    • 27.02.2022 00:40
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    • 27.02.2022 00:41
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    Aşk bacayı sardı! Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Biz şimdi sevgili miyiz?"

    Aşk bacayı sardı! Atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 41. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. #ZorZamanlar etiketi ile sosyal medyaya damga vuran bölümün ardından yayınlanan yeni fragman ise heyecanı kat kat arttırdı. Kardeşlerim 42. bölüm fragmanına Susen ile Ömer’in romantik anları damga vururken "Biz şimdi sevgili miyiz?" sözleri dikkat çekti. İşte Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı...

    Biz şimdi sevgili miyiz?

    Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Susen ile Ömer'in romantik anları damga vururken "Biz şimdi sevgili miyiz?" sözleri dikkat çekti.

    Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    KARDEŞLERİM 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Berk'in doğum günü partisinde yaşananlar; tüm dengeleri alt üst ederken, Akif ve Nebahat cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

    Orhan, Şengül'ü köşeye sıkıştıracak bir hamle yaparken, Harika'ya sürpriz bir hediye almak isteyen Oğulcan, hiç beklemediği bir durumla karşılaşır.

        Eren kardeşlerin yoksulluğu içinden çıkılmaz bir hal alırken; Ömer, ailesini geçindirebilmek için yeni bir karar almak durumunda kalır.

        KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).

        Kardeşlerim, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!
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        Haberler Televizyon Aşk bacayı sardı! Kardeşlerim 42. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: "Biz şimdi sevgili miyiz?"
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