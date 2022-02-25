Yalnız Kurt 6. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ok yaydan bir kere çıkar, geri dönüşü yok!”

Osman Sınav imzalı ATV'nin iddialı dizisi Yalnız Kurt'un 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Altay'ın "Ok yaydan bir kere çıkar, geri dönüşü yok!" sözleri damga vurdu.
YALNIZ KURT 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yıldırım Projesi devlet sırrı olarak Selçuklu Fabrikası'nda tüm hızıyla devam etmektedir. Altay, babasının geliştirdiği Yıldırım Projesi'nin devlet için ne kadar önemli olduğunu idrak edince, emanete sahip çıkmak için daha da bilenir.
Yıldırım Projesi'nin dışarı sızan bilgisiyle harekete geçen Mira ve Nizam, hain saldırı planları için girişimler yapar. Mira ve Nizam karşılarında, bu yolda canla başla çalışan vatanseverler olduklarının farkındadırlar.
Hilmi Kopanlı'nın cesedi bulunduktan sonra ise her yerde dengeler değişir, yeni planlar ve pazarlıklar yapılmaya başlanır. Gerginlik yine en üst seviyeye çıkmakta herkes birbirinden şüphelenmektedir.