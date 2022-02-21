Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 21.02.2022 16:33
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    • 21.02.2022 16:35
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 21 Şubat 2022 | SON DAKİKA: Ceylan - Ramazan cephesinde sular durulmuyor!

    Son dakika gelişmesi... Ceylan - Ramazan cephesinde sular durulmuyor! Türkiye’nin dört bir yanından Ferdi’nin mağdur ettiği kadınlar konuşacak! Ferdi hakkındaki iddialara ne cevap verecek? Kübra teyzenin yolladıgı paranın hesabına yattıgını kabul eden kuaför Serkan Aydınlık canlı yayında! Eşi Besim kadın avcısı çıktı! Bütün borcu Serpil'in üstüne bıraktı kaçtı! Tek isteği eşi Besim'den boşanmak! Emre'nin tek isteği hiç tanımadığı ağabeyi Mesut'u bulmak! 19 yıllık bir hasret... Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar Esra Erol'da...

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL YOUTUBE İZLE - YIKLA

    Ceylan - Ramazan cephesinde sular durulmuyor!


    Türkiye'nin dört bir yanından Ferdi'nin mağdur ettiği kadınlar konuşacak! Ferdi hakkındaki iddialara ne cevap verecek?


        Kübra teyzenin yolladıgı paranın hesabına yattıgını kabul eden kuaför Serkan Aydınlık canlı yayında!


        Eşi Besim kadın avcısı çıktı! Bütün borcu Serpil'in üstüne bıraktı kaçtı! Tek isteği eşi Besim'den boşanmak!


        Emre'nin tek isteği hiç tanımadığı ağabeyi Mesut'u bulmak! 19 yıllık bir hasret...
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 21 Şubat 2022 | SON DAKİKA: Ceylan - Ramazan cephesinde sular durulmuyor!
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