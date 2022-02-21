Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen oyuncuları kimler? İşte filmin fragmanı...

1989 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Bergen'in hayatı film oluyor. Afişi ve yeni tanıtımı yayınlanan filmin vizyon tarihi seyirciler tarafından merak ediliyordu. Filmin beyazperdede izleyici karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Peki, Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen oyuncuları kimler? İşte filme dair detaylar...
BERGEN FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Seyircilerin büyük bir heyecanla beklediği ve kısa bir tanıtımı yayınlanan Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek.
BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.
BERGEN KİMDİR?
Asıl adı Belgin Sarılmışer olan ünlü şarkıcı, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.
İlk öğretimini Yenimahalle Yunus Emre İlkokulunda tamamlayan Bergen, okulda mandolin çalarak, şarkı söylüyordu. Bergen'in müziğe yeteneğini fark eden öğretmenleri, mezun olduktan sonra ünlü ismi konservatuvar okumaya teşvik etti.