Bergen filmi ne zaman vizyona girecek? Bergen oyuncuları kimler? İşte filmin fragmanı...

Ankara Devlet Konservatuvarının sınavlarına girerek, piyano bölümünü birincilikle kazanan sanatçı, ilk iki yıl piyano ve viyolonsel eğitimi aldı.

Sanatçı, maddi imkansızlıklar sonucu okula devam edemedi, yaşını büyüterek bir süre PTT'de çalıştı.

Resmi kayıtlara ve mezar taşına doğum tarihi 1958 olarak geçen Bergen, 1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak "Batsın Bu Dünya"yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Yaşadığı sıkıntılı dönemi 1988'de bir röportajda anlatan ünlü isim, "Aslında benim hayatım sahnelere çıkmak isteyenlere örnek olmalı. Konservatuvarın iki yılını başarıyla tamamlamıştım ve maddi imkansızlıklar yüzünden okuyamıyordum. Okulumu çaresizlikler içinde bırakarak PTT'de memur olarak çalışmaya başladım." sözleriyle aktarmıştı.