Ömer’in başı dertte mi? Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Şartları kabul ediyorum’

Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ömer'in 'Şartları kabul ediyorum' sözleri damga vurdu.
Fragmanın ardından 'Ömer'in başı dertte mi?' sorusu akıllara gelirken son bölümde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.
Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
ATAMAN KOLEJİ'NDE SULAR DURULMUYOR!
Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar.