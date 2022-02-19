Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 20.02.2022 00:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.02.2022 00:54
    ABONE OL

    Ömer’in başı dertte mi? Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Şartları kabul ediyorum’

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, Cumartesi akşamları milyonları atv ekranlarına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümüyle yine büyük beğeni toplayan dizinin yeni fragmanı ise heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 41. bölüm fragmanına çaresiz kalan Ömer’in ‘Şartları kabul ediyorum’ sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı...

    Ömer’in başı dertte mi?

    Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana Ömer'in 'Şartları kabul ediyorum' sözleri damga vurdu.

    Fragmanın ardından 'Ömer'in başı dertte mi?' sorusu akıllara gelirken son bölümde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

    Peki son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

    ATAMAN KOLEJİ'NDE SULAR DURULMUYOR!
    Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar.

        Şengül cephesinde yaşanan gelişmeler, Akif'in yeni bir karar almasına neden olurken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz.

        Suzan'ı bir kez daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan Akif'in yaptığı hamle ise hiç beklenmedik bir sonuç doğurur.

        OYUNCU KADROSU
        Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga).
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li vekil yanına gelen engelli vatandaşı kovdu!
        Haberler Televizyon Ömer’in başı dertte mi? Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Şartları kabul ediyorum’
            SON DAKİKA