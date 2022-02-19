Ömer’in başı dertte mi? Kardeşlerim 41. bölüm fragmanı yayınlandı: ‘Şartları kabul ediyorum’

ATAMAN KOLEJİ'NDE SULAR DURULMUYOR!

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar.