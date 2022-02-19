Kardeşlerim 40. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kardeşlerim son bölüm izle

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"Gülmek bir gün bize de yakışacak"

Eren kardeşlerin yoksullukla olan mücadelesi, gün geçtikçe daha zor bir hal alır. Bu durumdan en çok Asiye etkilenirken, Ömer de gecesini gündüzüne katarak, evi geçindirmek için çabalar.