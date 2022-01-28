Polat Bilgin kimdir? Yalnız Kurt Nizam kim? Polat Bilgin kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ATV'nin ilk bölümüyle bu akşam yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi heyecanla beklenirken oyuncuların hayatları hakkında bilgiler de merak edilmeye başlandı. Yalnız Kurt'un Nizam'ı Polat Bilgin ile ilgili bilgiler...
YALNIZ KURT NİZAM KİMDİR?
Adın Nizamettin Köz. Fakir bir ailenin çocuğuyum. Babam okuyabilmem için beni bir cemaatin yurduna yerleştirdi. Karnım doydu, sevildim, takdir edildim. Artık onlarındım. "Okuyacaksın" dediler, okudum. "İstihbaratçı olacaksın" sen dediler; oldum. "Vur" dediler "vurdum", "dur" dediler, durdum. Sonunda örgütün, askeri operasyonlardan sorumlu altı numarası oldum.
POLAT BİLGİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
28 Haziran 1976'da Samsun'da dünyaya gelen Polat Bilgin, mezun olduktan sonra Tiyatro Anadolu'ya kadrolu oyuncu olarak dahil oldu. Hayalet Tiyatro'yu kurdu ve üç oyun sergiledi. İletişim Fakültesi'nde yüksek lisans programına girdi. Tiyatro Anadolu'da Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı görevine başladı. Devlet Konservatuvarı ve Besyo'da tiyatro dersleri vermeye başladı. Tiyatro Anadolu'da çeşitli oyunlarda rol almakla birlikte yönetmen yardımcılığı ve yönetmenlikte yaptı. 2007 yılında Tiyatro Anadolu'daki görevinden istifa ederek İstanbul'a yerleşti ve ilk televizyon projesi olan Affedilmeyen 'de başrol oynamaya başladı.