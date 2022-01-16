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    • Televizyon
    • 16.01.2022 21:28
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    • 16.01.2022 21:28
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    İğneler Burnu'ndan denize bakan biri hangi kıtanın en güney ucundadır?

    İğneler Burnu'ndan denize bakan biri hangi kıtanın en güney ucundadır? Sorusunun cevabı televizyon kanallarının akşam kuşağı yayınlarını yakından takip eden izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV’de Cuma ve Pazar akşamları Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu ile yeni bölümleriyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Bilgi birikimlerini en iyi şekilde sergilemeye ve para ödüllerini almaya çalışan yarışmacılara yöneltilen soruların cevapları izleyiciler tarafından da merak konusu oluyor. Kim Milyoner Olmak İster’in artan ödül miktarları ida dikkat çekiyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster’in bugünkü yeni bölümünde o çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    takvim.com.tr
    İğneler Burnu’ndan denize bakan biri hangi kıtanın en güney ucundadır?

    İğneler Burnu'ndan denize bakan biri hangi kıtanın en güney ucundadır? Sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    A: Afrika

    B: Asya

    C: Amerika

    D: Avustralya

    Doğru cevap:A: Afrika
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